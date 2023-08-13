В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.
- В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель. Вечная память, - написал в телеграм-канале мэр города.
По данным СЦКК ДНР, с 11:30 по 11:50 из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 152 мм
Напомним, ранее в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки было ранено три человека.
Кроме того, из района населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СЦКК ДНР: За сутки ВСУ убили одного жителя Республики, еще семь получили ранения
Украинские боевики выпустили по ДНР 154 единицы различных боеприпасов за 24 часа (подробнее)