В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель. Вечная память, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, с 11:30 по 11:50 из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 152 мм

Напомним, ранее в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки было ранено три человека.

Кроме того, из района населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка.

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