Специалисты из Тульской области занимаются благоустройством придомовых территорий в Мариуполе

Тульские специалисты продолжают работы по благоустройству придомовых территорий в Мариуполе. Фото: ДАН

Специалисты из Тульской области продолжают работы по благоустройству придомовых территорий в Мариуполе. Строители обустроили основание под пешеходные дорожки, игровые и спортивные комплексы. На данный момент устанавливают детское и спортивное оборудование. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

- После завершения работ появятся 4 комплексные площадки для нескольких домов. Во всех дворах установят лавки и урны, беседки, парковые качели, сушилки для белья и коврочистки, которые очень востребованы жителями. Все работы планируют завершить во второй половине августа, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе открыли площадку по производству профлиста из оцинкованной стали. Такую идею предложил гендиректор липецкой компании.

Кроме того, специалисты Московской области восстанавливают детский сад в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строители уже заменили окна, провели холодную воду и канализацию, закончили кровельные работы и утеплили фасад.

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