В Мариуполе открыли производство профлиста из оцинкованной стали

В Мариуполе открыли площадку по производству профлиста из оцинкованной стали. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе открыли площадку по производству профлиста из оцинкованной стали. Такую идею предложил гендиректор липецкой компании. Об этом сообщает глава Мариуполя Олег Моргун.

- Инициатором открытия выступил генеральный директор липецкой компании ООО «Металл Трейд» Станислав Каменецкий. Его идею поддержало руководство государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» и администрация города. Именно так в Мариуполе появилась компания «Металл Трейд Новые Территории», - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун отметил, что запуск по производству профлиста из оцинкованной стали позволяет не только создать дополнительные рабочие места, но и обеспечить всю территорию ДНР качественным изделиями.

- Для Мариуполя как крупного промышленного города — это знаковый инвестиционный проект. Его успешная реализация со временем поможет привлечь новых инвесторов и новые производства в динамично развивающийся освобожденный город, - добавил глава города.

Напомним, ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун осмотрел ход восстановительных работ в школе № 19 и детском саду № 161, которые находятся в поселке Каменск. Строителям из Московской области осталось лишь благоустроить территорию и завершить внутреннюю отделку.

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