Московская область завершает ремонт школы и детского сада в поселке под Мариуполем

Детский сад и школа начнут работу в поселке Каменск в 2023 году. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун осмотрел ход восстановительных работ в школе № 19 и детском саду № 161,которые находятся в поселке Каменск. Строителям из Московской области осталось лишь благоустроить территорию и завершить внутреннюю отделку.

— В поселке Каменск осмотрел ход ремонтно-восстановительных работ в СШ №19 и детском саду №161. В этом году здесь возобновится учебно-воспитательный процесс. Основанные ремонтно-восстановительные работы в школе уже завершены. Строителям осталось благоустроить территорию и подготовить спортивную инфраструктуру на открытом воздухе, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что в детском саду строителям остались завершить отделку внутренних помещений. Также строители закончили ремонт в 22 домах барачного типа.

— До начала отопительного сезона строители выполнят капитальный ремонт кровли еще на двух домостроениях. Все работы в Каменске выполняет Фонд капитального строительства Московской области, — подчеркнул градоначальник.

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