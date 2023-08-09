В Мариуполе планируют построить ледовую арену

В данный момент рассматривается проект и общая концепция возведения такого объекта. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе планируют возвести ледовую арену. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что вместе с представителями фонда Александра Невского обсудил ряд потенциально важных и значимых проектов в сфере образования, культуры, спорта и духовного развития личности, которые могут быть реализовать в приморском городе.

- Остановились на инвестиционном предложении о возведении в Мариуполе ледовой арены, которая может стать еще одним местом притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни, - рассказал Моргун.

По словам мэра, на текущем этапе рассматривается проект и общая концепция возведения такого объекта. Глава города поручил специалистам внимательно изучить этот вопрос и определить потенциально подходящее место для строительства столь масштабного спортивного объекта.

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