В Мариуполе отремонтировали 70% дорог

Над восстановлением дорог и мостов в Мариуполе трудятся 300 дорожников (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники завершили ремонт 70% улично-дорожной сети в Мариуполе. Госкомпания «Автодор» отремонтировала 46, 5 километров автомобильных дорог, использовав порядка 130 тысяч тонн асфальтно-бетонной смеси. Об этом сообщили в администрации города.

— В городе ремонтируют 46,5 км автомобильных дорог. Уже установлено 96 км бортового камня, 120 дорожных знаков, на отдельных участках нанесена разметка. Восстанавливают дорожную сеть Мариуполя более 300 дорожников, — заявили в администрации Мариуполя.

Кроме того, дорожники модернизируют и укрепляют семь мостов в Мариуполе. Средняя готовность таких сооружений составила порядка 50%. Общая протяженность семи мариупольских мостов — около 750 метров.

— Строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения. Раньше запланированных программой сроков приступили к работам на еще двух мостах: через железнодорожные пути и на подходе к порту, — добавили в горадминистрации.

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