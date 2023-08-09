Специалисты Московской области восстанавливают детский сад в Мариуполе. Фото: Фонд капитального ремонта МО

Специалисты Московской области восстанавливают детский сад в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание дошкольного учреждения подверглось сильному разрушению во время боевых действий весной прошлого года. Об этом сообщает фонд капитального ремонта Московской области.

- Строители из Московской области уже заменили окна, провели холодную воду и канализацию, закончили кровельные работы и утеплили фасад. Половина здания садика уже полностью восстановлена и обустроена, - отмечают в фонде.

Там добавили, что регион-шеф на данный момент во второй половине здания проводит внутренние отделочные работы, сооружение плавательного бассейна, а также производится ремонт отмостки.

Напомним, что в Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирные жилые дома. Большинство из них были построены в 50-х годах прошлого века. Строители города Сочи восстановили перекрытия, заменили оконные и дверные блоки, выполнили работы по устройству кровли.

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