«Единый заказчик» завершает строительство нового девятиэтажного дома в Мариуполе

В Мариупольской завершают строительство нового девятиэтажного дома. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают строительство еще одного девятиэтажного дома в Мариуполе. После окончания работ, просторные квартиры получат более 80 семей, которые потеряли свое жилье.

- Дворовая территория дома будет оборудована детской игровой площадкой, парковочными пространствами и пешеходными зонами. Общая площадь нового дома составляет 6,5 тыс. кв. метров, - отмечают в компании.

Там добавили, что три месяца заняло возведение всех девяти жилых этажей. Всего публично-правовая компания построила и ввела в эксплуатацию в Мариуполе 30 многоквартирных домов.

Напомним, что «Единый заказчик в сфере строительства» восстановил несущие конструкции хирургического корпуса городской больницы №4 в Мариуполе. Строители завершили все необходимые демонтажные работы, восстановили несущие конструкции здания и установили новую кровлю.

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