«Единый заказчик» восстановил несущие конструкции хирургического корпуса городской больницы №4 в Мариуполе

В Мариупольской городской больнице № 4 завершили восстановление несущих конструкций хирургического корпуса. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариупольской городской больнице № 4 завершили восстановление несущих конструкций хирургического корпуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Строители завершили все необходимые демонтажные работы, восстановили несущие конструкции здания и установили новую кровлю. В настоящее время ведутся работы по остеклению и устройству системы отопления, - отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что общая площадь четырехэтажного здания превышает девять тысяч квадратных метров. Все работы на объекте планирует завершить до конца 2023 года. Также компания планирует восстановить в Мариуполе 12 городских медицинских учреждений. Самые масштабные работы ведутся в больнице интенсивного лечения и корпусах больницы №1.

Напомним, что в Мариуполе с 1 сентября 2023 года учебный процесс начнется в 25 школах. Всего за парты сядут более 14 тысяч юных мариупольцев.

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