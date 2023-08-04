В Мариуполе учебный процесс начнется в 25 школах. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе с 1 сентября 2023 года учебный процесс начнется в 25 школах. Всего за парты сядут более 14 тысяч юных мариупольцев. Об этом сообщает глава города Олег Моргун, который заслушал доклад начальника управления образования о подготовке школ к новому учебному году.

- 1 сентября учебный процесс начнется в 25 школах. На десяти из них комиссия уже подписала акты готовности, работа продолжается. В 18 школах оборудованы пищеблоки. Еще в трех, которые восстанавливает Московская область, строители гарантируют установку пищеблоков до начала учебного года, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что еще в четырех школах ведутся строительные работы. Также продолжается работа по доукомплектованию учреждений необходимой мебелью.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что скоро на территории рынка «Азовский» построят крупный оптовый супермаркет «Паллет», который недавно открылся в Макеевке.

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