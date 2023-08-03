В Мариуполе на территории рынка «Азовский» построят супермаркет «Паллет»

В Мариуполе построят супермаркет «Паллет». Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что скоро на территории рынка «Азовский» построят крупный оптовый супермаркет «Паллет», который недавно открылся в Макеевке.

- В Мариуполе работает достаточно рынков, где можно приобрести продукцию у предпринимателей. При этом, большим спросом у горожан пользуются супермаркеты. В ближайшем будущем на территории рынка «Азовский» построят крупный оптовый супермаркет «Паллет». Недавно он открылся в Макеевке, и жители города уже оценили преимущества такой универсальной торговой площадки, - написал в телеграм-канале глава города.

Олег Моргун добавил, что на территории рынка «Азовский» будут появляться и другие торговые объекты.

Напомним, ранее глава Мариуполя обсудил вопросы интеграции новых регионов в правовое поле России с депутатами Госдумы. В приморский город приедут специалисты, готовые помочь с этой проблемной темой сотрудникам администрации и жителям.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморском районе Мариуполя восстанавливают детский сад

Строители выполнили капитальный ремонт детского сада в Приморском районе Мариуполя (подробнее)