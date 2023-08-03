В Мариуполе восстанавливают детский сад. Фото: РКС-НР»

В Приморском районе Мариуполя восстанавливают детский сад, который в ходе боевых действий весной прошлого года получил значительные повреждения. Об этом сообщает компания «РКС-НР», которая проводит ремонтные работы вместе с подрядной организации АО «ПТС».

- Строители выполнили капитальный ремонт: восстановили несущие конструкции, стены и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, заново провели инженерные коммуникации, реконструировали электричество и вентиляцию, - отмечают в компании «РКС-НР».

Специалисты выполнили отделку внутренних помещений, стены украсили яркими рисунками местной художницы, которые подобрали в соответствии с названиями групп садика. Также благоустроена прилегающая территория и оборудованы детские площадки для прогулок юных воспитанников.

Отметим, что работы проведены при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль осуществляет ГБУ МО «УТНКР».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариупольском поселке Старый Крым строят мост через реку Кальчик

На мосту строители заложили фундаменты и стойки опор в Мариупольском поселке Старый Крым (подробнее)