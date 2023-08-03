В Мариупольском поселке Старый Крым строят мост через реку Кальчик

В поселке Старый Крым продолжают строительство моста через реку Кальчик. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариупольском поселке Старый Крым продолжают строительство моста через реку Кальчик. Строители уже заложили фундаменты и стойки опор. Сейчас готовность объекта составляет выше 40%. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Уже заложили фундаменты и стойки опор № 1 и 2. Сейчас армируют насадки этих опор. Затем строители приступят к бетонированию насадок, устройству площадок, монтажу опорных частей и балок пролетного строения. Общая протяженность объекта с подходами составит свыше 168 м. Строительная готовность — выше 40%, - отмечают в администрации

Там добавили, что на объекте работают 20 специалистов и шесть единиц техники. Новый мост позволит автомобилистам сэкономить время при проезде с одного берега на другой по автодороге «Тополиное-Никольское-Мариуполь».

Напомним, что строители Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Регион-шеф уже очистил территорию от мусора. На данный момент реконструируют фасад здания.

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