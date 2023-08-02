Ленобласть восстанавливает в Мариуполе Центр детского и юношеского творчества. Фото: ДАН

Строители Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Регион-шеф уже очистил территорию от мусора. На данный момент реконструируют фасад здания. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Специалисты уже очистили территорию от мусора. Сейчас они реконструируют фасад здания, монтируют бетонные бортики чаш бассейна, подготавливают пол под стяжку, укладывают плитку, укрепляют кирпичную кладку вентиляционных камер, - отмечают в администрации.

Напомним, что специалисты из Курской области ведут ремонт 43 объектов в Першотравневом районе и Мариуполе. Все работы планируют закончить до конца 2023 года.

Кроме того, специалисты из Санкт-Петербург реставрирует Свято-Троицкий храм в Мариуполе. Сейчас регион-шеф ремонтируют фасад и кровлю храма, который пострадал весной прошлого года в результате боевых действий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе сформируют адресный список получателей стройматериалов

В ближайшее время в Мариуполе определят площадку для хранения стройматериалов и сформируют список получателей (подробнее)