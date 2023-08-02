Специалисты из Санкт-Петербург реставрирует Свято-Троицкий храм. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербург реставрирует Свято-Троицкий храм в Мариуполе. Сейчас регион-шеф ремонтируют фасад и кровлю храма, который пострадал весной прошлого года в результате боевых действий. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Специалисты Санкт-Петербурга ремонтируют фасад и кровлю храма, который пострадал в результате боевых действий. Работы идут ударными темпами, но на время совершения богослужений ремонт приостанавливают, чтобы не беспокоить прихожан. Санкт-Петербург восстанавливает также церковь при перинатальном центре в Ильичевском районе, - отмечают в администрации.

Напомним, что в Мариупольский Свято-Успенский храм участницы движения дочерей офицеров «Катюша» доставили освященные мощи Александра Невского. Колокол, икону и мощи для Мариуполя передали верующие благотворители. Пред отправкой в ДНР, на колокол нанесли гравировку с изображением князя Владимира, затем груз освятили в Херсонесе.

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