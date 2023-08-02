Более 40 объектов Курская область ремонтирует в Першотравневом районе и Мариуполе

Куряне ремонтируют объекты в Першотравневом районе и Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Курской области ведут ремонт 43 объектов в Першотравневом районе и Мариуполе. Все работы планируют закончить до конца 2023 года. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Сейчас куряне ремонтируют десять школ, четыре учреждения здравоохранения, два детских сада и 13 многоквартирных домов, расположенных на территории Першотравневого района. Кроме того, продолжается работа на 14 объектах в Мариуполе. Там приводят в порядок 11 многоквартирных домов, две поликлиники и рентген-кабинет, - отмечают в администрации.

Там добавили, что все работы планируют закончить в 2023 году. В образовательных учреждениях работы завершат до 15 августа, а по остальным объектам плановый срок окончания работ - 15 октября. За 2022 год специалисты из Курской области восстановили в Першотравневом районе 284 здания.

Напомним, что в Мариуполе уже восстановили 30 километров дорог, к концу года планируют отремонтировать еще порядка 40 километров. План восстановления внутригородских дорог разбили на два этапа.

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