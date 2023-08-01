Новосибирские строители завершили восстановление четырехэтажного дома в Мариуполе

Новосибирские строители завершили восстановление четырехэтажного дома. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Новосибирска завершили ремонт четырехэтажного дома по улице Московская, 26 в городе Мариуполе. Строители восстановили кровлю здания, систему водоснабжения и водоотведения, а также кирпичную кладку наружных и внутренних стен. Об этом сообщает администрация города.

- В рамках техзадания в доме восстановлена кровля, система водоснабжения и водоотведения, кирпичная кладка наружных и внутренних стен. Также проведено усиление несущих конструкций, проведен монтаж балок и плит перекрытия, монтаж отопления, монтаж электроснабжения и ремонт чердачного помещения, - отметили в администрации.

Там добавили, что специалисты из Новосибирска отремонтировали подъезды дома, привели в порядок сохранившиеся и установили недостающие окна и двери. На данный момент готовят документы по сдаче дома заказчику и передаче их на баланс города.

Напомним, что к концу 2023 года строители Государственной компании «Автодор» завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе. Сейчас техническая готовность пяти объектов готова на 50%, а специалисты уже установили новые опоры и пролетные строения.

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