Специалисты из Московской области восстанавливают школу в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановят школу в Приморском районе Мариуполя. Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты из Московской области восстанавливают общеобразовательную школу в Ильичевском районе Мариуполя в поселке Каменск. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Московской области.

- Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели - предоставить детям безопасное образовательное пространство. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили, - сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он добавил, что специалисты завершили фасадные работы. Восстановили конструктив здания, заменили окна. В здании пришлось почти заново проводить монтаж центрального отопления. На данный момент строители благоустраивают территорию.

Напомним, что глава администрации Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановительных работ на проспекте Ленина. Подрядчики завершают фасадные и отделочные работы. Второй многоквартирный дом закончат ремонтировать к 1 сентября.

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