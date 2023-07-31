Олег Моргун проверил ход ремонта в домах на проспекте Ленина в Мариуполе

Подрядчики продолжают ремонт двух домов на проспекте Ленина в Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановительных работ на проспекте Ленина. Подрядчики завершают фасадные и отделочные работы. Второй многоквартирный дом закончат ремонтировать к 1 сентября.

— В первом доме завершаются фасадные работы, подведены водоснабжение и электроэнергия. В поврежденных квартирах подрядчик сделает простенки, внутренняя отделка не входит в его техническое задание. Также во всех квартирах будут заменены входные двери. Для проведения газоснабжения в доме необходимо выполнить проверку дымовентиляционных каналов. После этого будет выдано соответствующее заключение, — отметил градоначальник.

Олег Моргун подчеркнул, что во втором доме закроют кровлю в первых числах августа, после того как строителям доставят материалы.

— Практически завершена заливка плит перекрытия между кровлей и жилыми помещениями, на финишной прямой фасадные работы, закончена отделка подъездов. Оставшиеся работы планируется завершить к 1 сентября, — поделился мэр в телеграм-канале.

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