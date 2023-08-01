К концу 2023 года завершат капремонт семи мостов в Мариуполе

В Мариуполе техническая готовность пяти мостов готова на 50%. Фото: Администрация города Мариуполя

К концу 2023 года строители Государственной компании «Автодор» завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе. Сейчас техническая готовность пяти объектов готова на 50%, а специалисты уже установили новые опоры и пролетные строения. На данных объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Сейчас мостовики занимаются устройством гидроизоляции бетонных поверхностей, армированием и бетонированием межбалочных швов. Затем приступят к устройству мостового полотна, монтажу барьерного ограждения и укладке асфальтобетонного покрытия, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что на других двух мостах - через железнодорожные пути и на подходе к порту специалисты демонтировали старые конструкции и приступили к возведению новых. Общая протяженность всех искусственных сооружений около 750 метров.

Напомним, что специалисты из Московской области восстанавливают общеобразовательную школу в Ильичевском районе Мариуполя в поселке Каменск. Регион-шеф в учреждении завершил фасадные работы, а также восстановил конструктив здания.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На конец июля 2023 года в Мариуполе подготовили 18 котельных к отопительному сезону

К началу отопительного периода в Мариуполе выполнен ремонт 89 котлов, подготовлены к эксплуатации более 121 километров тепловых сетей (подробнее)