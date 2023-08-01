На конец июля 2023 года в Мариуполе подготовили 18 котельных к отопительному сезону

В Мариуполе подготовили 18 котельных к отопительному сезону. Фото: ДАН

К началу отопительного периода в Мариуполе необходимо подготовить 58 котельных. Специалисты филиала «Мариупольтеплосеть» занимаются подготовкой 35 котельных, а «Фонд развития территорий» работы проводит на 23 котельных. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- По состоянию на конец июля работниками филиала подготовлено 18 котельных. Выполнен ремонт 89 котлов, подготовлены к эксплуатации 121,1 км тепловых сетей, из которых заменено более двух километров. Еще необходимо подготовить к работе пять центральных тепловых пунктов, 262 км тепловых сетей, из которых планируется заменить 3,6 км, и отремонтировать 144 котла, - отмечают в «Донбасстеплоэнерго».

Работы на 23 котельных, которые выполняют специалисты из публично-правовой компании «Фонд развития территорий» продолжается полным ходом. Они планируют подготовить к отопительному сезону 20 котлов и построить три новых котельных – «Новотрубную», «Газовую» и «ЖМР-5».

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