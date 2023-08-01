В Мариуполе отремонтировали свыше 30 километров дорог

Ремонт дорог в Мариуполе полностью завершат к концу ноября (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе уже восстановили 30 километров дорог, к концу года планируют отремонтировать еще порядка 40 километров. План восстановления внутригородских дорог разбили на два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе «Мариупольавтодора».

— Из запланированных на первом этапе работ уже выполнено порядка 70%. Первый этап работ охватывает магистрали в Жовтневом и Приморском районах, его завершение планируется к 20 августа, — отметили в предприятии. — Второй этап работ предусматривает капремонт порядка 23 километров дорожного полотна в Орджоникидзевском и Ильичевском районах. В частности, работами будут охвачены улица 130-й Таганрогской дивизии, проспекты Карпова и Ильича.

Второй этап завершат к концу ноября. Кроме дорог, в Мариуполе обновляют светофоры.

— Параллельно с заменой асфальтного покрытия и бордюрных ограждений специалисты генерального подрядчика ООО «БКД-Строй» устанавливают новые светофорные объекты. Так, ими уже практически полностью покрыт проспект Строителей, ведутся работы по подключению к электросети, — заявили в организации.

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