В Мариуполе сформируют адресный список получателей стройматериалов

В ближайшее время власти Мариуполя определяться с площадкой для хранения стройматериалов. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя сформируют список получателей строительных материалов, которые закупил Минстрой Республики. Об этом рассказал мэр Олег Моргун.

— С руководством управлений жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства обсудили вывоз строительных материалов, которые для Мариуполя закупил Минстрой ДНР. В ближайшее время определим площадку для его размещения, а также сформируем адресный список получателей, — рассказал градоначальник к телеграм-канале.

Олег Моргун подчеркнул, что доставить строительные материалы на объекты помогут регионы-шефы. Ранее Санкт-Петербург уже передал горадминистрации два манипулятора, которые, в том числе, задействованы в доставке грузов на строительные площадки.

Напомним, что переданные Мариуполю краны-манипуляторы помогают значительно ускорить ремонт поврежденных домов и социальных объектов. Регион-шеф также оплатит работу водителей и расходы на топливо.

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