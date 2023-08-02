Премьер-министр ДНР заявил, что более тысячи многоквартирных домов в Мариуполе подключили к газоснабжению

Более тысячи многоквартирных домов в Мариуполе подключили к газоснабжению Фото: Олег ЗОЛОТО

Более тысячи многоквартирных домов подключили к газоснабжению в Мариуполе. Об этом сообщает Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Голубое топливо заведено в 1119 многоквартирных домов, подключено более 30 тысяч абонентов. В связи с этим призываю жителей Мариуполя активнее подавать заявки на заключение договоров. Возможность есть, ей нужно обязательно воспользоваться, - отметил премьер-министр ДНР.

Председатель Правительства ДНР проверил ход восстановления образовательных объектов в Мариуполе, которые отремонтируют к новому учебному году. По его словам, работа кипит, но поручил подрядчикам ускорить завершение всех работ. Также на оперативном штабе с профильными специалистами Солнцев обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду.

Напомним, что строители Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Регион-шеф уже очистил территорию от мусора. На данный момент реконструируют фасад здания.

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