Олег Моргун обсудил проблемные вопросы интеграции с депутатами и членами комитетов Госдумы. Фото: Моргун/ТГ

Глава Мариуполя Олег Моргун обсудил вопросы интеграции новых регионов в правовое поле России с депутатами Госдумы. В приморский город приедут специалисты, готовые помочь с этой проблемной темой сотрудникам администрации и местными жителям.

— На уровне руководства Росреестра и Кадастровой палаты уже достигнута договоренность о выделении Мариуполю специалистов, которые помогут жителям города, а также местным органам власти с интеграцией в правовое поле Российской Федерации, — поделился мэр в телеграм-канале.

Моргун подчеркнул, что в ближайшее время администрация города направит ряд предложений, которые будут рассмотрены в рамках работы Комитетов Госдумы РФ.

Напомним, что в ДНР впервые прошла региональная конференция политической партии «Единая Россия». ДНР стала лидером среди 55 регионов по результатам предварительного голосования.

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