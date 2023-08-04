Специалисты из Санкт-Петербурга отремонтировали спорткомплекс «Садко» в Мариуполе

Спорткомплекс «Садко» отремонтирован строителями Петербурга. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга отремонтировали спортивный комплекс «Садко» в Мариуполе. На объекте регион-шеф привел в порядок водопровод, отопление и систему электроснабжения, а также закупили необходимые тренажеры для тренировок. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- На объекте привели в порядок водопровод, отопление и систему электроснабжения. Для занятий мариупольцев регион-шеф закупил современные тренажеры и технику. В здании работает медицинский кабинет, оснащенный в соответствии со всеми требованиями здравоохранения, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что спорткомплекс рассчитан на 470 мест, а его площадь составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. Теперь, благодаря строителям из Санкт-Петербурга, в нем вновь занимаются спортом все желающие.

Напомним, что в Мариуполе с 1 сентября 2023 года учебный процесс начнется в 25 школах. Всего за парты сядут более 14 тысяч юных мариупольцев.

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