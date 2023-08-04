Житель Санкт-Петербурга передал гуманитарную помощь Дому малютки в Мариуполе

Петербуржец помог Дому малютки в Мариуполе. Фото: ДАН

Житель Санкт-Петербурга Иван передал гуманитарную помощь Дому малютки в Мариуполе. Он обратился на горячую линию Фонда «Победы» с желанием помочь жителям новых регионов. Об этом сообщает администрации Мариуполя.

- Житель Питера Иван обратился на горячую линию Фонда «Победы» с желанием помочь жителям новых регионов. Там мужчине рассказали о заявке, которая поступила от мариупольского Дома малютки. Для малышей требовались одежда и товары первой необходимости. На следующий день Иван передал в Фонд десять коробок памперсов, детское питание и пеленки, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что гуманитарную помощь, которую передавал мужчина уже доставили в Дом малютки.

Напомним, что ежедневно в Мариуполе работают более 100 волонтеров «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты». Они помогают местным жителям и благоустраивают территорию приморского города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовый дворец с тиром и катком возведут в Мариуполе до 1 сентября 2024 года

Мариупольцы смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием и стрельбой уже осенью следующего года (подробнее)