Более 100 волонтеров МГЕР ежедневно помогают благоустраивать Мариуполь

Волонтеры активно участвуют в восстановлении Мариуполя (архивное фото). Фото: МГЕР

Ежедневно в Мариуполе работают более 100 волонтеров «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты». Они помогают местным жителям и благоустраивают территорию приморского города.

— Ежедневно более 100 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» помогают восстанавливать и благоустраивать Мариуполь. Сейчас активисты помогают в подготовке школ к началу нового учебного года, разгружают строительные материалы и доставляют мебель жителям, получившим новое жилье, облагораживают городскую территорию и адресно оказывают помощь мариупольцам. Каждый, кто приезжает в Мариуполь еще раз, отмечает, что город меняется на глазах! — поделились в пресс-службе МГЕР.

Напомним, что ранее о привлечении волонтеров и активистов к благоустройству Мариуполя заявлял мэр Олег Моргун. Градоначальник также анонсировал общегородской субботник, который позже перенесли на другую дату из-за плохой погоды.

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