Ледовый дворец с тиром и катком возведут в Мариуполе до 1 сентября 2024 года

Для гостей спорткомплекса оборудуют тир, каток, тренажерные залы и трибуну на 600 мест. Фото: ВСК Минобороны РФ

Военные строители возведут в Мариуполе новый ледовый дворец к началу сентября 2024 года. Здесь местные жители и студенты Нахимовского училища смогут заниматься стрельбой, хоккеем и фигурным катанием. Общая площадь спортивного комплекса — больше 12 тысяч «квадратов». Об этом сообщили в Военно-строительном комплексе Минобороны России.

— Архитекторы 53 Центрального проектного института (53 ЦПИ) Военно-строительного комплекса МО РФ представили визуализации нового ледового дворца со стрелковым тиром площадью больше 12 тысяч «квадратов». В нем разместятся: каток 60 на 30 метров, трибуна на 600 мест с VIP ложей, стрелковый тир на 50 метров, тренажерные залы, сауна, раздевалки, буфет для зрителей, а также административные и технические помещения, — отметили в ведомстве.

В ВСК подчеркнули, что ледовый дворец возведут по просьбам местных жителей. Срок сдачи спортивного комплекса — 1 сентября 2024 года.

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