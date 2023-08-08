В Центральном районе Мариуполя восстанавливают девятиэтажный жилой дом

В Мариуполе восстанавливают девятиэтажный жилой дом. Фото: «РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя выполняют реконструкцию девятиэтажного жилого дома, пострадавшего в результате взрывов и артиллерийских обстрелов весной прошлого года. Больше всего повреждений досталось второму подъезду, пожар охватил с первого по девятый этаж. Об этом сообщает «РКС-НР», которая вместе с АО «ГК «ЕКС» выполняет восстановления объекта.

- С помощью строительной техники был выполнен демонтаж поврежденных конструкций, затем были произведены работы по армированию. В настоящее время завершается монтаж опалубки для последующей подачи бетона и поэтапного устройства монолитного каркаса вновь возводимого подъезда, - пишет компания «РКС-НР» в телеграм-канале.

В компании добавили, что специалисты завершили работы по реконструкции кровли и стен в первом и третьем подъезде. Также заменили окна и двери, выполнили ремонт мест общего пользования, восстановили инженерные системы.

Отметим, что на объекте ремонтно-восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль осуществляет ГБУ МО «УТНКР».

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