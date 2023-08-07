В Мариуполе восстанавливают сожженный ВСУ дом на проспекте Ленина

Строители ремонтируют дом, в котором был открыт магазин, позже давший название всему микрорайону (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе продолжается восстановление жилых домов и социальных объектов, разрушенных украинскими боевиками. Среди таких объектов — легендарный дом №108 на проспекте Ленина. Со времен СССР в нем располагался магазин 1000 мелочей, давший название всему микрорайону.

Дом на проспекте Ленина призвали годным к реставрации после подробного обследования. Сейчас в нем восстанавливают фасад и внутренние помещения, закрывают тепловой контур. В этом доме еще во времена СССР был открыт магазин «1000 мелочей». Позже так стали называть всю часть города — «Район тысячи мелочей».

Напомним, что в приморском городе также восстанавливают дома и в других районах города. Ранее Подмосковные строители отремонтировали здание в Центральном районе Мариуполя. Здесь заменили кровлю и окна, провели канализацию и инженерные сети, обновили отопительную систему.

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