В Мариуполе прошел фестиваль уличных видов спорта «Террикон»

Для талантливой молодежи создали все условия, чтобы она смогла проявить себя наилучшим образом. Фото: ТГ/Моргун

В городе Мариуполь прошел фестиваль уличных видов спорта «Террикон». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун, который побывал на мероприятии.

Мэр уточнил, что локациями для фестиваля стали спортивные площадки в отремонтированном парке «Победа». А само событие имело республиканский статус, поэтому мариупольцы принимали у себя гостей из самых разных уголков страны.

Для талантливой молодежи создали все условия, чтобы она смогла проявить себя наилучшим образом. Фото: ТГ/Моргун

На фестивале были представлены несколько дисциплин, за каждой из которых закреплен судья, который координировал действия команд-участников и вел судейство.

Для талантливой молодежи создали все условия, чтобы она смогла проявить себя наилучшим образом. Фото: ТГ/Моргун

- Словом, для нашей талантливой молодежи созданы все необходимые условия, чтобы проявить себя наилучшим образом, - заявил Моргун.

Для талантливой молодежи создали все условия, чтобы она смогла проявить себя наилучшим образом. Фото: ТГ/Моргун

Мэр города Мариуполя поблагодарил организаторов фестиваля - президентскую платформу «Россия - страна возможностей» и Всероссийское общественное движение «Народный фронт» за популяризацию здорового образа жизни и столь яркий и действительно масштабный праздник для молодежи.

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