В Мариуполе восстанавливают многоквартирные жилые дома, построенные в 50-х годах прошлого века. Фото: «РКС-НР»

В Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирные жилые дома. Большинство из них были построены в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает «РКС-НР», которая вместе с АО «Жилищный комплекс» выполняет восстановление объектов.

- Строителям города Сочи необходимо было провести реконструкцию сложнейших разрушений кровель, несущего конструктива. В некоторых случаях отсутствовали значительные части стен здания, - пишет компания «РКС-НР» в телеграм-канале.

В компании добавили, что строители восстановили перекрытия, заменили оконные и дверные блоки, выполнили работы по устройству кровли. Также отремонтировали систему отопления и электроснабжения. На многих объектах проведены фасадные работы.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя выполняют реконструкцию девятиэтажного жилого дома, пострадавшего в результате взрывов и артиллерийских обстрелов весной прошлого года.

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