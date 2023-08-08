В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Приморском районе Мариуполя специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершают строительство еще одного нового многоквартирного жилого дома

Девятиэтажный дом рассчитан на 81 квартиру. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе компании.

- Площадь нового панельного дома составляет 6500 квадратных метров. Строительство осуществляется в рекордные сроки — возведение всех девяти жилых этажей здания с закрытием теплового контура заняло три месяца, - сообщает «Единый заказчик».

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас специалисты заняты устройством внутренних инженерных сетей и отделкой помещений. Завершить все строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре этого года.

По соседству расположен первый корпус будущего жилого комплекса, который был введен в эксплуатацию в апреле. В нем обустроено 70 комфортных квартир – от отднокомнатных до трехкомнатных. В каждой из них функциональная планировка и просторная площадь.

- Ключи от новых квартир в первом корпусе уже получили более 60 семей, потерявших свое жилье во время боевых действий, - отметили в пресс-службе «Единого заказчика».

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе завершается строительство нового девятиэтажного дома в Приморском районе Фото: Александр ИВАНОВ

Всего компания построила и ввела в эксплуатацию в Мариуполе 30 многоквартирных домов общей площадью 184 тысяч квадратных метров.

- В июле 2023 года завершилось строительство крупных жилых комплексов на проспекте Ленина и Иртышской улице, ранее строители также построили новые дома на бульваре Шевченко, улицах Семененко и Каффайская. Продолжается возведение домов на улицах Куприна и Гугеля. Строительство осуществляется поквартально и в едином стиле – в соответствии с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя, - сообщили «Комсомолке».

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