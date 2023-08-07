Строители Московской области восстановили многоквартирный жилой дом в Центральном районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановили многоквартирный дом в Центральном районе Мариуполя. Фото: Министерство ЖКХ МО

В Центральном районе Мариуполя строители из Московской области завершили восстановительные работы многоквартирного жилого дома, который весной прошлого года пострадал во время боевых действий. Об этом сообщает министерство ЖКХ Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, на объекте специалисты заменили окна, произвели монтаж холодного и горячего водоснабжения.

- В рамках проводимых работ заменены кровля и окна, произведен монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановлен конструктив, обновлена система отопления. Также был произведен монтаж заземляющего контура для обеспечения электробезопасности, - отметил министр ЖКХ.

Напомним, что строители из Московской области продолжают ремонт детского сада в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

Кроме того, Подмосковные специалисты продолжают восстановление двух многоквартирных домов в Мариуполе. На этих объектах регион-шеф установил новые оконные блоки, выполнил замену систем водоснабжения и водоотведения в квартирах и подвале.

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