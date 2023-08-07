Специалисты из Московской области восстанавливают два многоквартирных дома в Мариуполе

Строители из Московской области продолжают восстановление многоквартирных домов в Мариуполе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители из Московской области продолжают восстановление двух многоквартирных домов в Мариуполе. На этих объектах специалисты установили новые оконные блоки, выполнили замену систем водоснабжения и водоотведения в квартирах и подвале. Об этом сообщает администрация города.

- В двух домах специалисты демонтировали поврежденные плиты перекрытый, установили новые оконные блоки, заменили стояки центрального отопления с радиаторами, выполнили замену систем водоснабжения и водоотведения в квартирах и подвале. Сейчас ведутся работы по сооружению конструктива зданий, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что восстановление многоквартирных домов планируют завершить до конца 2023 года. Все работы проводятся под руководством публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР». Координацию работ осуществляет Минстрой России и Правительство Московской области.

Напомним, что мэр Мариуполя Олег Моргун взял под личный контроль ремонт кровли и закрытие теплового контура в многоэтажных жилых домах Жовтневого района Мариуполя. С этой просьбой к градоначальнику обратились местные жители.

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