Моргун взял под личный контроль ремонт домов в Жовтневом районе Мариуполя

Олег Моргун откликнулся на просьбы местных жителей и осмотрел ход ремонта многоквартирного дома. Фото: Моргун/ТГ

Мэр Мариуполя Олег Моргун взял под личный контроль ремонт кровли и закрытие теплового контура в многоэтажных жилых домах Жовтневого района Мариуполя. С этой просьбой к градоначальнику обратились местные жители.

— В ответ на обращения горожан выехал по нескольким адресам многоквартирного жилого фонда в Жовтневом районе. В некоторых домах есть проблемные вопросы по кровлям многоэтажек. Обозначили сроки. До наступления холодов тепловой контур необходимо закрыть, — отметил градоначальник в телеграм-канале.

Дома также подготовят к отопительному сезону. Специалиста в ближайшее время установят системы теплоснабжения.

— Установка систем теплоснабжения должна быть выполнена в ближайшее время. Выездные инспекции будут продолжены, качество ремонтных работ в многоквартирных домах держу на личном контроле, — добавил Олег Моргун.

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