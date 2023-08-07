Строители из Московской области ремонтируют детский сад в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Строители из Подмосковья ударными темпами ремонтирует детский сад в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Строители из Московской области продолжают ремонт детского сада в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Сейчас регион-шеф проводит центральное отопление в дошкольном учреждении. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты Московской области занимаются отделкой и проводят центральное отопление в одном из дошкольных детских учебных заведений, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что специалисты также заменили окна, провели холодную воду и канализацию, закончили кровельные работы и утеплили фасад. Все работы проходят под руководством публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», а сам ремонт выполняет Фонд капитального ремонта Московской области.

Напомним, что Московская область также занимается восстановлением многоквартирных домов в Мариуполе. На двух объектах специалисты установили новые оконные блоки, выполнили замену систем водоснабжения и водоотведения в квартирах и подвале.

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