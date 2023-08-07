В ДНР вынесли приговор военнослужащему ВСУ, забившему до смерти мирного жителя Мариуполя

Украинского военного приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР вынесли приговор 31-летнему военнослужащему 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады ВСУ Василию Михайлову, забившему до смерти мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что судом было установлено, как Михайлов в марте 2022 года вместе с другими украинскими военными находился на территории детского сада в Мариуполе, где нанес местному жителю не менее 15 ударов по телу кулаками и ногами. От полученных травм тот скончался на месте.

- При этом Михайлов исполнял заведомо незаконный приказ командира роты об опросе ранее задержанного гражданина для получения от него признания в содействии Вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Вооруженным Силам Российской Федерации, - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что Верховный суд ДНР признал Михайлова виновным в убийстве, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Его приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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