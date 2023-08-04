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НовостиПолитика4 августа 2023 11:26

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РЗСО

Украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка из района населенного пункта Максимильяновка, выпустив 15 ракет из РЗСО
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Максимильяновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ДНР из-за обстрелов вооруженных формирований Украины без электроэнергии остались около четырех тысяч абонентов в Горловке и Александровке.

Кроме того, за период с 21:00 3 августа до 9:00 4 августа, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

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