СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Максимильяновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ДНР из-за обстрелов вооруженных формирований Украины без электроэнергии остались около четырех тысяч абонентов в Горловке и Александровке.

Кроме того, за период с 21:00 3 августа до 9:00 4 августа, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

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