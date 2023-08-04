В результате обстрела ВСУ в Горловке и Александровке обесточено 29 трансформаторных подстанций

Четыре тысячи абонентов в Горловке и Александровке лишились света из-за обстрелов ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР из-за обстрелов вооруженных формирований Украины без электроэнергии остались около четырех тысяч абонентов в Горловке и Александровке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 августа по состоянию на 12:30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики. Обесточено 19 трансформаторных подстанции, без энергоснабжения 1900 абонентов населенного пункта Александровка. Также обесточено десять трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 1993 абонента Никитовского района Горловки, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Примерно с 12:00 по 13:00 украинские боевики выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 23 снаряда из артиллерии.

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