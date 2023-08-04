ВСУ за 12 часов выпустили по Донецку 38 снарядов из артиллерии

Территория города Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 38 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 21:00 3 августа до 9:00 4 августа, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что под огнем украинских боевиков оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 38 снарядов из натовской артиллерии калибром 155 мм.

Напомним, что за 3 августа вооруженные формирования Украины ранили трех жителей ДНР. В результате обстрелов были повреждены четыре жилых домостроения. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское, Благодатное и Владимировка.

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