СЦКК ДНР: За сутки ВСУ ранили трех жителей Республики

За сутки СЦКК ДНР сообщили о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За 3 августа вооруженные формирования Украины ранили трех жителей ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Ясиноватой. Повреждены четыре жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское, Благодатное и Владимировка.

- На Донецком направлении противник совершил 66 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Горловском 1 обстрел из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Волновахском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 241 единицу различных боеприпасов, - добавили в СЦКК ДНР.

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