Мэр Кулемзин: ВСУ ранили женщину в Старомихайловке

Еще один мирный житель ДНР стал жертвой ВСУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Старомихайловки со стороны вооруженных формирований Украины ранение получила одна мирная жительница. Пострадавшие также есть в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела поселка Старомихайловка получила ранение женщина 1960 года рождения. По предварительной информации, в результате обстрелов есть раненые в Кировском районе по улице Абакумова. Данные уточняются, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что обстрелом украинских боевиков был поврежден многоквартирный дом на улице Абакумова. В нем вылетели стекла и повреждена стена.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили 39 артиллерийских снарядов по Макеевке и Донецку за полчаса. Удары украинских боевиков пришлись на Червоногвардейский район Макеевки, а также Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка.

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