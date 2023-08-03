Денис Пушилин: ВСУ за день ранили трех мирных жителей ДНР

День три человека пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за день ранили трех мирных жителей ДНР. Повреждено четыре жилых дома в столице региона. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Сегодня снарядами противника ранены три мирных жителя из Старомихайловки, Кировского района Донецка, Ясиноватой. Повреждения получили четыре жилых дома в Кировском районе столицы региона, — отметил глава региона. — По территории Республики вооруженные формирования Украины выпустили 223 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 155 мм, зафиксировано 70 обстрелов.

Напомним, что за сутки ВСУ восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики. За 24 часа боевики выпустили по региону 279 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая и Макеевка. ВСУ 74 раза за сутки открыли огонь по мирным городам ДНР.

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