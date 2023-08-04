Аварийно-восстановительные бригады из Владимирской области работают в Докучаевске. Фото: t.me/dokuchaevsk

Специалисты из Владимирской области восстанавливают водопровод в Докучаевске, который 14 июля был поврежден в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины. Всего шеф-регион отправил 11 специалистов. Об этом сообщает глава администрации города Докучаевска Александр Качанов.

- В подшефный город направили слесарей, электрогазосварщиков, проходчиков, машиниста экскаватора и водителя из МУП «Владимирводоканал» города Владимир и МУП «Водоканал и канализация» города Муром. Бригады будут трудиться в Докучаевске до 17 августа, потом их сменит второй состав рабочих, - пишет в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что специалисты из Владимирской области помогают восстанавливать инфраструктуру в Докучаевске. Благодаря шефу-региону школа в темное время суток сияет цветами российского флага.

Кроме того, В администрации села Бугас Волновахского района ДНР специалисты из Ямала отремонтировали потолок и приступили к ремонтным работам кровли.

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