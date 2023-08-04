Ямал восстанавливает здание администрации в селе Бугас Волновахского района ДНР

В селе Бугас обновляют здание местной администрации. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа продолжают оказывать поддержку Волновахскому району ДНР. Благодаря региону-шефу, в селе Бугас специалисты из Ямала приступили к восстановлению местной администрации. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа отремонтировали на объекте потолок и приступили к ремонтным работам кровли, - отметили в мэрии.

Напомним, что Ямал завершает восстановление детского сада в Волновахском районе ДНР. За время работы на объекте специалисты из Ямала провели воду, заменили систему отопления, восстановили все окна и двери. Скоро в детский сад на 110 мест завезут новую мебель.

Кроме того, к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием.

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