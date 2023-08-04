В ДНР внедрят систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений ПДД

В ДНР создали систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений ПДД Фото: Иван ВИСЛОВ

В Донецкой Народной Республике внедрят систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Распоряжением Правительства создали межведомственную рабочую группу, которая займется построением и развитием такой системы. Ее возглавит мой заместитель Владимир Владимирович Ежиков. Основная задача, которая стоит перед участниками группы, - грамотно и оперативно внедрить в Республике системы видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - отметил премьер-министр ДНР.

Евгений Солнцев добавил, что система видеонаблюдения и фото-видеофиксации повысит безопасность движения и снизить аварийность на дорогах.

Напомним, ранее глава Правительства ДНР Евгений Солнцев обсудил с аграриями меру поддержки сельхозпроизводителей. Среди них — закупка новой техники, внедрение местных продуктов в рацион школьного питания и строительство элеваторов.

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