Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 19:52

В ДНР заключили пять соглашений с инвесторами по строительству ипотечного жилья

Новое жилье в ДНР возведут в Мариуполе и Донецке
Виктория ПОДАРОВА
Новое жилье с льготной ипотекой появится в Донецке и Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Новое жилье с льготной ипотекой появится в Донецке и Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики заключили пять инвестиционных соглашений с застройщиками. Компании планируют построить жилые дома на 12, 9 и 6 этажей в Мариуполе и Донецке Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Максим Жуковский.

— В ДНР сформирована нормативно-правовая база по передаче земельных участков без проведения торгов. Это позволило привлечь застройщиков для строительства жилья по программе льготного ипотечного кредитования. Заключено пять инвестиционных соглашений — три застройщика заинтересованы в строительстве домов в Мариуполе, — цитирует слова Жуковского пресс-служба ведомства.

В Минстрое Республики подчеркнули, что застройщик планирует возвести жилой комплекс на улице Одинцова в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, в который будут включены объекты соцкультбыта. Всего в 2023 году в ДНР планируют ввести около 26 тысяч «квадратов» ипотечного жилья.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Солнцев проверил ход ремонта школы, МФЦ и детсада в Володарском

Глава Правительства ДНР поручил ускорить темпе ремонта детского сада «Солнышко» (подробнее)