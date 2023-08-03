В ДНР заключили пять соглашений с инвесторами по строительству ипотечного жилья

Новое жилье с льготной ипотекой появится в Донецке и Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики заключили пять инвестиционных соглашений с застройщиками. Компании планируют построить жилые дома на 12, 9 и 6 этажей в Мариуполе и Донецке Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Максим Жуковский.

— В ДНР сформирована нормативно-правовая база по передаче земельных участков без проведения торгов. Это позволило привлечь застройщиков для строительства жилья по программе льготного ипотечного кредитования. Заключено пять инвестиционных соглашений — три застройщика заинтересованы в строительстве домов в Мариуполе, — цитирует слова Жуковского пресс-служба ведомства.

В Минстрое Республики подчеркнули, что застройщик планирует возвести жилой комплекс на улице Одинцова в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, в который будут включены объекты соцкультбыта. Всего в 2023 году в ДНР планируют ввести около 26 тысяч «квадратов» ипотечного жилья.

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