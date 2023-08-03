Евгений Солнцев обсудил меры поддержки аграриев ДНР

Правительство выделит субсидии и поможет с закупкой техники аграриям ДНР. Фото: кадр из видео Солнцев/ТТ

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев обсудил с аграриями мера поддержки сельхозпроизводителей. Среди них — закупка новой техники, внедрение местных продуктов в рацион школьного питания и строительство элеваторов.

— Пообщался с аграриями, обсудили меры поддержки, которые может оказать и оказывает Правительство. Прежде всего, субсидии растениеводам, животноводам и хлебопекам. Не хватает автомобильной техники для агрономов. Поможем в приобретении. Им нужно ежедневно объезжать поля, контролировать процесс, а это многие километры, убедился лично, — рассказал Солнцев.

Председатель Правительства ДНР также поддержал предложение аграриев по внедрению местной продукции в школьный рацион. Солнцев добавил, что крупы, натуральные соки и другие продукты будут ощутимее дешевле, чем привозные.

— И еще одно стратегическое направление — строительство элеваторов. Договорились проработать и включить в программу социально-экономического развития строительство элеваторов по кустовому способу: где есть земли, которые обрабатываются, там будем строить и зернохранилища. Это позволит нам хранить зерно и продавать его по совершенно другой стоимости, — добавил Солнцев.

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